Беглов поручил разработать концепцию инновационного развития Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать концепцию научно-технологического и инновационного развития города, сообщают «Невские новости».
Беглов поручил разработать концепцию инновационного развития Петербурга
  • РИА Новости

Беглов заявил, что город должен играть большую роль в задачах нацпроекта «Наука», привлекая к этому научные школы из других регионов.

«Уверен, совместными усилиями мы создадим все условия для преобразования научного и инновационного потенциала города в энергию его развития», — заявил губернатор на заседании научно-технического совета.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».

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