Беглов поручил разработать концепцию инновационного развития Петербурга
- РИА Новости
Беглов заявил, что город должен играть большую роль в задачах нацпроекта «Наука», привлекая к этому научные школы из других регионов.
«Уверен, совместными усилиями мы создадим все условия для преобразования научного и инновационного потенциала города в энергию его развития», — заявил губернатор на заседании научно-технического совета.
Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».