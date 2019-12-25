Беглов поручил разработать концепцию инновационного развития Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разработать концепцию научно-технологического и инновационного развития города, сообщают «Невские новости».

Беглов заявил, что город должен играть большую роль в задачах нацпроекта «Наука», привлекая к этому научные школы из других регионов.

«Уверен, совместными усилиями мы создадим все условия для преобразования научного и инновационного потенциала города в энергию его развития», — заявил губернатор на заседании научно-технического совета.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».