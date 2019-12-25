В Петербурге реконструируют театр «На Литейном»

В Петербурге разработают проект реставрации и технического переоснащения драматического театра «На Литейном», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу РосТендера.

В связи с планами по реконструкции администрация театра объявила тендер, по итогам которого выберут подрядчика для разработки проекта. Подать заявки могут лишь организации, обладающие лицензией Минкультуры России на сохранение объектов культурного наследия.

Предложения от участников будут принимать до 27 января, а результаты конкурса станут известны 5 февраля.

Ранее RIA56 сообщало, что на капремонт Оренбургского областного кукольного театра и театра кукол «Пьеро» направили 500 млн рублей.