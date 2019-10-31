На капремонт двух кукольных театров в Оренбургской области направили 500 млн рублей
- @teatr_kukol_orenburg
Средства будут выделены в ближайшие два года из областного и федерального бюджетов.
Как ожидается, все работы завершатся в 2021 году.
«Для нашего театра это огромное событие — полная реконструкция здания. Работы запланированы поистине масштабные», — заявил Сухарев, говоря о планах по областному театру.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что руководитель Театра наций Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.