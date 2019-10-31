На капремонт двух кукольных театров в Оренбургской области направили 500 млн рублей

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На капремонт Оренбургского областного кукольного театра и театра кукол «Пьеро» направили 500 млн рублей, сообщает RIA56 со ссылкой на депутата Госдумы от региона Игоря Сухарева.
На капремонт двух кукольных театров в Оренбургской области направили 500 млн рублей
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Средства будут выделены в ближайшие два года из областного и федерального бюджетов.

Как ожидается, все работы завершатся в 2021 году.

«Для нашего театра это огромное событие — полная реконструкция здания. Работы запланированы поистине масштабные», — заявил Сухарев, говоря о планах по областному театру.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что руководитель Театра наций Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

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