На капремонт двух кукольных театров в Оренбургской области направили 500 млн рублей

На капремонт Оренбургского областного кукольного театра и театра кукол «Пьеро» направили 500 млн рублей, сообщает RIA56 со ссылкой на депутата Госдумы от региона Игоря Сухарева.

Средства будут выделены в ближайшие два года из областного и федерального бюджетов.

Как ожидается, все работы завершатся в 2021 году.

«Для нашего театра это огромное событие — полная реконструкция здания. Работы запланированы поистине масштабные», — заявил Сухарев, говоря о планах по областному театру.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что руководитель Театра наций Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.