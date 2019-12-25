В Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в рамках нацпроекта

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в 2019 году, сообщает Nashgorod.ru.
В Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Итоги года подвели в Главном управлении строительства.

Доля дорог городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, достигла показателя 80,9%. Нормативное состояние региональной сети выросло до 61,92%. Целевые показатели на год выполнены.

Завершены работы по ремонту и реконструкции девяти аварийных региональных мостов. Закончен проект по созданию Тюменской кольцевой автомобильной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).

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