В Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в рамках нацпроекта
- РИА Новости
Итоги года подвели в Главном управлении строительства.
Доля дорог городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, достигла показателя 80,9%. Нормативное состояние региональной сети выросло до 61,92%. Целевые показатели на год выполнены.
Завершены работы по ремонту и реконструкции девяти аварийных региональных мостов. Закончен проект по созданию Тюменской кольцевой автомобильной дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).