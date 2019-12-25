На Северном флоте начали проверку после гибели военного

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На Северном флоте начали проверку после гибели военнослужащего во время учений, она проводится совместно с правоохранительными органами.
На Северном флоте начали проверку после гибели военного
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на флот.

«Комиссия Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели 24 декабря военнослужащего по контракту одной из воинских частей флота, дислоцированной в Мурманской области, в результате огнестрельного ранения», — говорится в заявлении.

Как подчёркивает агентство, по предварительным данным, военный получил ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием во время стрельб.

В сентябре военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края.

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