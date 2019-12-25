На Камчатке завели дело по факту незаконной добычи кречетов
- РИА Новости
По данным следователей, организованная группа из трёх человек занималась нелегальной деятельностью в октябре — декабре 2019 года. Подозреваемые содержали десять диких птиц в гараже на территории домовладения в городе Елизове.
Они также осуществили перевозку кречетов на судно, чтобы переправить их в Хабаровский край.
Причинённый ущерб оценивается в 11 млн рублей.
Кречеты переданы орнитологу для оценки их состояния, а также для решения вопроса о выпуске птиц в естественную среду обитания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту незаконной добычи биоресурсов.