На Камчатке завели дело по факту незаконной добычи кречетов

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В Камчатском крае завели уголовное дело по факту незаконной добычи, содержания и хранения кречетов, занесённых в Красную книгу России, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
На Камчатке завели дело по факту незаконной добычи кречетов
  • РИА Новости

По данным следователей, организованная группа из трёх человек занималась нелегальной деятельностью в октябре — декабре 2019 года. Подозреваемые содержали десять диких птиц в гараже на территории домовладения в городе Елизове.

Они также осуществили перевозку кречетов на судно, чтобы переправить их в Хабаровский край.

Причинённый ущерб оценивается в 11 млн рублей.

Кречеты переданы орнитологу для оценки их состояния, а также для решения вопроса о выпуске птиц в естественную среду обитания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

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