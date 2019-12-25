Эксперт прокомментировал возможное подорожание импортных автомобилей в России

Вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможное подорожание импортных автомобилей в России.

«Наш автопром интегрировался в мировую систему — в стране производят автомобили различных марок, среди которых есть Toyota, Daewoo, Skoda, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Renault, Mazda, Hyundai, BMW и другие марки. Глядя на этот список, сейчас сложно дать чёткое определение понятию «наш автопром», — заявил он.

По его мнению, повышение стоимости пройдёт в рамках стандартной инфляции, и единственное, что может сказаться на ценах, — это изменения в Налоговом кодексе.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак не исключил, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили. При этом те машины, производство которых локализовано на российской территории, существенно не подорожают.

Как передавал портал Nation News, автоэксперты рассказали, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль.