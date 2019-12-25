Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Гареева

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью президента Академии военных наук, генерала армии в отставке и ветерана Великой Отечественной войны Махмута Гареева.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича Гареева. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием», — приводит сообщение РИА Новости.

Шойгу назвал Гареева истинным офицером и патриотом, полностью отдававшим себя служению Родине, укреплению обороноспособности страны и борьбе с попытками фальсификации истории.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнование семье Гареева.

Гареев скончался утром 25 декабря. Он был участником битвы под Москвой в 1941 году, а также других сражений Великой Отечественной войны в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.