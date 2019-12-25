В АТОР прокомментировали сообщения об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала сообщения об угрозе срыва полётов в новогодние праздники.

«Мы не компетентны проверять сертификаты, ничего не могу сказать на эту тему. Пока на данный момент мы не видим ни одного тревожного звоночка, который мог бы сказать о срыве полётных программ на новогодние каникулы», — сказала она.

По её словам, большая часть мест на рейсах продана в штатном режиме.

Как отметила Ломидзе, общее число планирующих выехать на этот Новый год и в Россию, и за границу выросло на 15%.

Ранее представитель АТОР заявил, что на время новогодних праздников не предвидится изменений полётных программ.

10 декабря Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.