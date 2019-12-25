Скворцова рассказала о законопроекте о никотиносодержащих смесях

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в ведомстве давно подготовили законопроект, уравнивающий любые никотиносодержащие смеси с обычным табаком.
Скворцова рассказала о законопроекте о никотиносодержащих смесях
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. 

«Мы давно подготовили законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси, электронные сигареты и различные средства доставки никотина с обычным табаком», — сказала Скворцова.

По её словам, инициатива широко обсуждалась на всех общественных площадках. Министр добавила, что население и правительство поддерживают предложение. 

Также Скворцова сообщила, что этот вопрос уже рассматривается на площадке правительства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий.

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