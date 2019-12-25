Скворцова рассказала о законопроекте о никотиносодержащих смесях
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы давно подготовили законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси, электронные сигареты и различные средства доставки никотина с обычным табаком», — сказала Скворцова.
По её словам, инициатива широко обсуждалась на всех общественных площадках. Министр добавила, что население и правительство поддерживают предложение.
Также Скворцова сообщила, что этот вопрос уже рассматривается на площадке правительства.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий.