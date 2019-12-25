После распыления баллончика в Прикамье госпитализированы 11 школьников

В школе в городе Чайковском в Пермском крае распылили газовый баллончик, эвакуированы около 600 человек, 11 учеников госпитализированы. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на официальные данные.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в помещении одной из школ Чайковского неизвестный распылил газовый баллончик.

«Эвакуированы 537 детей и 46 работников. Угрозы населению нет, обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре заявили, что за медицинской помощью обратились 20 человек, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводится проверка.

Как указали в пресс-службе МВД России по региону, в результате инцидента госпитализированы 11 несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что газ из баллончика распылил ученик девятого класса, баллончик взял у матери. Мать подростка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП России за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорится в сообщении.

В январе в Иркутской области 14 учеников школы Тулуна были госпитализированы после того, как в здании распылили баллончик с газом.