В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»

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В Дмитровском городском округе Московской области закрыли свалку «Непейно», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»
  • РИА Новости

После закрытия полигон рекультивируют, а на его территории установят системы пассивной и активной дегазации.

«Фактически рекультивация уже началась. Понятно, что за один день или два это не происходит. Порядка двух лет должно пройти для того, чтобы все системы смонтировать», — пояснил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Дальнейшая работа будет направлена на создание безопасной территории на месте бывшей свалки.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.

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