В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»
- РИА Новости
После закрытия полигон рекультивируют, а на его территории установят системы пассивной и активной дегазации.
«Фактически рекультивация уже началась. Понятно, что за один день или два это не происходит. Порядка двух лет должно пройти для того, чтобы все системы смонтировать», — пояснил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Дальнейшая работа будет направлена на создание безопасной территории на месте бывшей свалки.
Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.