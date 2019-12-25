В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»

В Дмитровском городском округе Московской области закрыли свалку «Непейно», сообщает телеканал «360».

После закрытия полигон рекультивируют, а на его территории установят системы пассивной и активной дегазации.

«Фактически рекультивация уже началась. Понятно, что за один день или два это не происходит. Порядка двух лет должно пройти для того, чтобы все системы смонтировать», — пояснил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Дальнейшая работа будет направлена на создание безопасной территории на месте бывшей свалки.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.