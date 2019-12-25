В Удмуртии завели дело по факту нападения 16-летней внучки на бабушку

В Можге завели уголовное дело по факту нападения 16-летней внучки на бабушку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

По имеющимся данным, 22 декабря девочка ворвалась к родственнице в дом и в грубой форме потребовала денег. После отказа она ударила бабушку ножом. Пенсионерка выбежала на улицу. Внучка схватила мобильный телефон бабушки и скрылась.

Дело возбудили по статье «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Подросток ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Она задержана. Ей грозит заключение под стражу.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что в Удмуртии организовали проверку по факту нападения на двух девочек.