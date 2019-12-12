В Удмуртии проводят проверку по факту нападения на двух девочек

В Ижевске проводят доследственную проверку по факту нападения на двух девочек, передаёт Udm-info.ru со ссылкой на СУ СК России по Удмуртии.

Инцидент произошёл в Ленинском районе 11 декабря. На улице Азина неизвестный напал на 11-летнюю девочку, направлявшуюся в школу. Ребёнок смог вырваться и убежать.

Через непродолжительное время на Фестивальной улице мужчина схватил 14-летнюю девочку, которая также шла в школу. Она вырвалась и убежала.

В обоих случаях детям угрожали.

Изъята видеозапись первого инцидента. Опрошены обе девочки и их родители. Составлен фоторобот. Следователи и полиция принимают меры для установления личности нападавшего.

В октябре сообщалось, что неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области.

ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.