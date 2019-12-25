Опрос: 48% россиян украсят дом к Новому году

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По результатам исследования проекта «Дом Mail.ru», 48% россиян планируют украсить дом для встречи Нового года.
Опрос: 48% россиян украсят дом к Новому году
  • Pixabay

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, 48% россиян намерены украсить дом к празднику. Из них 47% купят гирлянду, такое же количество обновит новогодние игрушки и 24% приобретут бенгальские огни.

27% опрошенных планируют приобрести искусственную ёлку, а 24% — натуральную.

У 56% респондентов бюджет на праздничный декор не превысит 2 тыс. рублей, 29% потратят на украшения от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Также опрос показал, что 64% респондентов планируют потратить на новогодний стол не более 5 тыс. рублей, 24% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 12% смогут позволить себе расходы более 10 тыс. рублей.

Ранее портал kp.ru рассказал, какие подарки россияне чаще всего выбирают для близких на Новый год.

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