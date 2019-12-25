На крышу московской больницы высадится десант из Дедов Морозов

В Москве 27 декабря по случаю Дня спасателя на крышу Морозовской детской больницы высадится праздничный десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В свой профессиональный праздник сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перевоплотятся в бородатых волшебников, чтобы подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул на выздоровление», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после «высадки», которая состоится 27 декабря в 10.00, переодетые спасатели с помощью специального снаряжения появятся к окнах больничных палат.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербургском метрополитене 27 декабря пройдёт новогодняя экскурсия.