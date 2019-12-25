Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством

Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией. Об этом пишет «Российская газета».

В настоящее время 42 ребёнка в возрасте до двух лет получают инновационное лечение с помощью нового препарата «Спинраза» (международное непатентованное наименование нусинерсен).

Издание указывает, что производитель предоставил свой препарат для первого этапа лечения бесплатно. При этом после окончания первого этапа терапии появится вопрос о закупках препарата для продолжения лечения.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 24 декабря была проведена встреча главы ведомства Вероники Скворцовой с представителями благотворительных организаций, занимающихся вопросами лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы и разработке дорожной карты, чтобы найти варианты обеспечения больных детей инновационным лечением.

По данным издания, стоимость первоначального курса лечения препаратом «Спинраза» — около 60 млн рублей для одного ребёнка.

В августе препарат «Спинраза» зарегистрировали в России.