Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством
- РИА Новости
В настоящее время 42 ребёнка в возрасте до двух лет получают инновационное лечение с помощью нового препарата «Спинраза» (международное непатентованное наименование нусинерсен).
Издание указывает, что производитель предоставил свой препарат для первого этапа лечения бесплатно. При этом после окончания первого этапа терапии появится вопрос о закупках препарата для продолжения лечения.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что 24 декабря была проведена встреча главы ведомства Вероники Скворцовой с представителями благотворительных организаций, занимающихся вопросами лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы и разработке дорожной карты, чтобы найти варианты обеспечения больных детей инновационным лечением.
По данным издания, стоимость первоначального курса лечения препаратом «Спинраза» — около 60 млн рублей для одного ребёнка.
В августе препарат «Спинраза» зарегистрировали в России.