Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии зарегистрирован в России
- РИА Новости
Она рассказала о большом числе обращений по поводу регистрации препарата для лечения СМА.
«Мы неоднократно обращались в Минздрав. Теперь вопрос с регистрацией препарата «Спинраза», единственного для лечения данного заболевания, решён!» — написала Кузнецова.
В конце мая в пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали RT, что в правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми.