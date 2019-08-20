Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии зарегистрирован в России

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила в Facebook, что предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препарат «Спинраза» (Spinraza) зарегистрировали в России.
Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии зарегистрирован в России
  • РИА Новости

Она рассказала о большом числе обращений по поводу регистрации препарата для лечения СМА.

«Мы неоднократно обращались в Минздрав. Теперь вопрос с регистрацией препарата «Спинраза», единственного для лечения данного заболевания, решён!» — написала Кузнецова.

В конце мая в пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали RT, что в правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми.

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