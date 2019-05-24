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В Минздраве рассказали о работе над лекарствами для паллиативных детей

24 мая 2019,

В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми, рассказали RT в пресс-службе Министерства здравоохранения.

  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что в настоящее время в России зарегистрировано более 200 противоэпилептических лекарственных препаратов (с учётом различных лекарственных форм), в том числе для детей.

«По результатам совместной работы Минздрава России и Минпромторга России в Российской Федерации зарегистрировано восемь (с учётом лекарственных форм и дозировок — 23) наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов, разрешённых к применению с целью обезболивания у детей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Минздраве, Московский эндокринный завод уже начал разработку детских неинвазивных форм наркотических обезболивающих, в частности диазепама в микроклизмах и буккального раствора мидазолама.

Почти год назад широкий резонанс вызвала история Екатерины Конновой, матери больного ребёнка. Она стала фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков, когда попыталась продать излишки незарегистрированного в России психотропного препарата. 

Подробнее — в материале RT.

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