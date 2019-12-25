В МЧС рассказали о повреждениях аварийно севшего вертолёта Ми-8

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У совершившего жёсткую посадку в Красноярском крае вертолёта Ми-8 повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
В МЧС рассказали о повреждениях аварийно севшего вертолёта Ми-8
  • РИА Новости

«При взлёте Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта», — сообщили в ведомстве.

В результате пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего на борту, по данным МЧС, был 21 пассажир и три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что на борту вертолёта Ми-8 находились 29 человек.

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