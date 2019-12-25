В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт

В Хабаровске из-за сообщений о минировании проходит эвакуации зданий железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта.

«Эвакуируют здание железнодорожного вокзала из-за сообщений, работают сотрудники правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Поезда из-за инцидента не задержаны.

Также звонок с угрозой взрыва поступил на автовокзал, эвакуировали около сотни людей, задержаны несколько автобусов.

Кроме того, был эвакуирован аэропорт Хабаровска из-за сообщений о минировании, на улицу вывели около 500 человек.

Ранее в Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий.