В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт

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В Хабаровске из-за сообщений о минировании проходит эвакуации зданий железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта.
В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт
  • РИА Новости

«Эвакуируют здание железнодорожного вокзала из-за сообщений, работают сотрудники правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Поезда из-за инцидента не задержаны.

Также звонок с угрозой взрыва поступил на автовокзал, эвакуировали около сотни людей, задержаны несколько автобусов.

Кроме того, был эвакуирован аэропорт Хабаровска из-за сообщений о минировании, на улицу вывели около 500 человек. 

Ранее в Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий.

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