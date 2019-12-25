В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
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«И.о. прокурора города Норильска подозревается в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.
Отмечается, что «проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска».
Гутаев отстранён от исполнения служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку.