В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры

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Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
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«И.о. прокурора города Норильска подозревается в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

Отмечается, что «проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска».

Гутаев отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку.

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