В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры

Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.

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«И.о. прокурора города Норильска подозревается в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры. Отмечается, что «проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска». Гутаев отстранён от исполнения служебных обязанностей. Ранее сообщалось, что в отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку.