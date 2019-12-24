В Екатеринбурге пресекли работу подпольного цеха алкогольной продукции

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В Екатеринбурге пресекли работу подпольного цеха, где незаконно производились и хранились спиртные напитки, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
В Екатеринбурге пресекли работу подпольного цеха алкогольной продукции
  • © Пресс-служба МВД России по Свердловской области

По имеющейся информации, цех в гаражных боксах действовал с 2018 года. Его организовали четыре человека.

«Общий объём «палёнки» составляет свыше 14 095,9 литра. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУМВД России по Свердловской области, это горячительное неспециалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ», — сказал Горелых.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Калужской области пресекли работу нелегального цеха по производству алкоголя.

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