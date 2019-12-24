В Татарстане одобрили закон об обращении с животными

На заседании Госсовета Татарстана приняли закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными», сообщает Inkazan.ru.

Таким образом, региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным.

Республиканский кабмин вправе принимать дополнительные нормативные акты, определять орган, который будет курировать соответствующие вопросы, устанавливать порядок организации деятельности приютов и порядок добровольной регистрации собак.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.