В Татарстане одобрили закон об обращении с животными

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На заседании Госсовета Татарстана приняли закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными», сообщает Inkazan.ru.
В Татарстане одобрили закон об обращении с животными
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Таким образом, региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным.

Республиканский кабмин вправе принимать дополнительные нормативные акты, определять орган, который будет курировать соответствующие вопросы, устанавливать порядок организации деятельности приютов и порядок добровольной регистрации собак.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.

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