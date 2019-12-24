В Ленобласти прокомментировали присоединение к реализации проекта системы такс-фри

В Ленинградской области прокомментировали присоединение к реализации проекта системы такс-фри. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, это весомый бонус для иностранных туристов. Он также отметил, что с октября в регионе действует упрощённый въезд по электронной визе для граждан 53 государств.

«Мы благодарны федеральным властям за внимание к нашему региону как к активно развивающейся туристической территории», — добавил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев продлил до конца 2020 года действие проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (такс-фри), включив в эксперимент Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края.

Как сообщал «ПолитЭксперт», профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала данные о тратах иностранных туристов в России.