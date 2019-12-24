Почти 3 млн жителей Петербурга привились от гриппа

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Почти 3 млн жителей Санкт-Петербурга привились от гриппа, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Почти 3 млн жителей Петербурга привились от гриппа
  • РИА Новости

Это 54,6% от численности населения города.

Резкого роста заболеваемости не зафиксировано, эпидемии гриппа нет.

Специалисты советуют поменьше бывать в местах скопления людей и в транспорте, а при нахождении там — пользоваться медицинской маской. Также рекомендуется избегать контактов с больными, проветривать помещение, вести активный и здоровый образ жизни.

Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

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