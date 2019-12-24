В Москве утвердили план удвоения метро до 2027 года
- РИА Новости
«По решению мэра утверждён план удвоения метро до 2027 года», — заявил заммэра Марат Хуснуллин.
Он также рассказал, что по датам расписано строительство новых станций и линий на первом этапе до 2023 года. Второй этап рассчитан до 2025-го, третий — до 2027-го.
Что касается дорог, то в ближайшие годы планируется проложить 320 км новых маршрутов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.