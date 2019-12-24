Эксперт прокомментировал ограничение количества рабочих часов водителей автобусов и фур

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Советник гендиректора «РосдорНИИ» Станислав Мамулат в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщение о том, что правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Эксперт прокомментировал ограничение количества рабочих часов водителей автобусов и фур
  • АГН «Москва»

Как отметил эксперт, это решение оправдано во всех смыслах.

«Потому что утомление, особенно сейчас, в осеннее время, это всё очень влияет на количество ДТП. Всё правильно, это необходимо, и этот вопрос нужно контролировать», — сказал он.

Согласно поправкам, внесённым в ПДД, для водителей автобусов и грузовиков (с разрешённой максимальной массой более 3,5 т) время управления транспортным средством должно составлять не более девяти часов в сутки, однако его можно увеличить до десяти часов, но не более двух раз в неделю.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отмену «площадки» в экзамене на права.

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