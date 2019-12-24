Эксперт прокомментировал ограничение количества рабочих часов водителей автобусов и фур
- АГН «Москва»
Как отметил эксперт, это решение оправдано во всех смыслах.
«Потому что утомление, особенно сейчас, в осеннее время, это всё очень влияет на количество ДТП. Всё правильно, это необходимо, и этот вопрос нужно контролировать», — сказал он.
Согласно поправкам, внесённым в ПДД, для водителей автобусов и грузовиков (с разрешённой максимальной массой более 3,5 т) время управления транспортным средством должно составлять не более девяти часов в сутки, однако его можно увеличить до десяти часов, но не более двух раз в неделю.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отмену «площадки» в экзамене на права.