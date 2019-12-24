На ремонт дорог в Крыму направят 20 млрд рублей в 2020 году

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На ремонт дорог в Крыму планируют направить 20 млрд рублей в 2020 году, передаёт РИА Новости Крым.
На ремонт дорог в Крыму направят 20 млрд рублей в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

«Объём средств выделен. Это кроме того, что у нас в рамках нацпроекта 2,9 млрд рублей, дополнительно будет выделено 17 млрд рублей в 2020 году», — сообщил он.

По его словам, это позволит кардинально изменить ситуацию.

Аксёнов добавил, что в Керчи, например, планируется отремонтировать 32 км дорог, в Симферополе — 68 км.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области намерены отремонтировать более 126 км региональных трасс в 2020 году.

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