В Оренбургской области планируют отремонтировать более 126 км региональных трасс в 2020 году

В Оренбургской области планируют отремонтировать свыше 126 км региональных трасс в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передаёт RIA56.

Участие в нацпроекте продолжат две крупнейшие агломерации — Оренбургская и Орская. Уже выбраны улицы, которые будут отремонтированы в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гае.

«В 2020 году, по многочисленным обращениям оренбуржцев, мы уделим большое внимание восточной части Оренбуржья — Орской агломерации. В рамках национального проекта планируется привести в порядок региональные дороги по направлениям Гай — Ириклинский, Энергетик — Новоорск, Орск — Домбаровка — Светлый», — министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин.

По его словам, также будет продолжен ремонт трассы Илек — Ташла — Соболево, проведён ряд других работ.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на дорогах Крыма планируют установить более 160 комплексов фото- и видеофиксации к 2024 году.