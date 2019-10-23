На дорогах Крыма планируют установить более 160 комплексов фото- и видеофиксации к 2024 году

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На дорогах Крыма намерены установить более 160 комплексов фото- и видеофиксации к 2024 году, сообщает «Крыминформ».
На дорогах Крыма планируют установить более 160 комплексов фото- и видеофиксации к 2024 году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов во время доклада о планах работы республиканского правительства на пять лет.

По его словам, должна быть создана информационная система, которая будет содержать информацию по дорогам и мостовым сооружениям. Кроме того, внедрят интеллектуальную систему управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.

«Отмечу, что в рамках прорывного развития дорожного хозяйства необходимо выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту ещё более 2700 км дорог», — отметил Аксёнов.

По его данным, на эти цели нужно более 200 млрд рублей.

В настоящее время прорабатывается список необходимых мероприятий и объектов. Часть проектов уже направлена в правительство России.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

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