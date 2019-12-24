В Национальном союзе автошкол оценили изменение правил экзамена на водительские права

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Председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева в беседе с ФАН оценила изменение правил экзамена на водительские права.
В Национальном союзе автошкол оценили изменение правил экзамена на водительские права
  • РИА Новости

«Мы ожидали этот документ целый год. У нас было много совещаний с его разработчиками, в него вносились поправки и изменения, и в том итоговом виде, который он обрёл сегодня, мы его полностью поддерживаем», — заявила она.

По её словам, обучать и принимать экзамены нужно в реальных условиях, в которых после получения прав окажется начинающий водитель.

Как считает Зайцева, отмена «площадки» хороша и с организационно-технической точки зрения, и в отношении оценки мастерства водителей.

«Более того, должна сказать, что в мировой практике эта часть экзамена отсутствует — 90% всех стран проводят экзамены исключительно в городе», — добавила она.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.

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