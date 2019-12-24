В Госдуме рассказали об отношении школьников к изменениям в системе образования
- РИА Новости
«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает», — заявила она.
По её словам, среди причин — отсутствие учителей либо учебников, а также недостаток лабораторного оборудования, позволяющего понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников.
В сентябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.