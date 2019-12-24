Эксперт оценил изменение правил экзамена на водительские права

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Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.
Эксперт оценил изменение правил экзамена на водительские права
  • РИА Новости

«Если человек прошёл обучение в автошколе, то он не должен подтверждать свои навыки на площадке. Он уже должен всё хорошо знать и нормально ориентироваться уже непосредственно в уличном движении», — заявил он.

По его словам, такие меры пойдут на благо безопасности.

Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с «Невскими новостями» выразил мнение, что в некоторых городах никак не проверить навыки начала движения на подъёме, например в Санкт-Петербурге, где много мостов, а обучение на них запрещено.

«Параллельную парковку тоже никак не проверить среди реальных машин», — сказал он.

По его мнению, первоначальные навыки вождения обучаемый должен получать на закрытых автодромах.

Ранее первый заместитель лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов оценил изменение правил экзамена на водительские права.

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