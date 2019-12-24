Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК. Согласно приговору, он «совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей».
«Назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей. С учётом срока содержания под стражей с 31 июля полностью освободить Раджабова от наказания», — огласила решение судья.
Накануне прокурор просил для него 3,5 года колонии.
По данным следствия, Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трёх сотрудников правоохранительных органов.
Свою вину молодой человек не признал, защита заявляла об отсутствии состава преступления в его действиях.