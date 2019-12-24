В Башкирии рассказали о новой льготе для многодетных семей

В Башкирии рассказали о новой льготе, предназначенной для многодетных семей, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу курултая.

Как заявил председатель регионального парламента Константин Толкачёв, право на заготовку древесины для собственных нужд даётся семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, ребёнком-инвалидом и молодым специалистам лесной отрасли до 35 лет.

«Стоимость леса при такой заготовке многократно ниже рыночной цены стройматериалов. Закон позволит оказать существенную поддержку социально слабозащищённым слоям населения», — сказал он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области увеличат ежемесячную выплату по уходу за третьим ребёнком.