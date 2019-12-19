В Кировской области увеличат ежемесячную выплату по уходу за третьим ребёнком

В Кировской области намерены увеличить ежемесячную выплату по уходу за третьим ребёнком и последующими детьми, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.

С января 2020 года многодетные семьи смогут получать сумму в размере прожиточного минимума для детей, установленного в области за II квартал 2019-го, то есть 10 461 рубль.

На данный момент такие семьи получают ежемесячную выплату в размере 7 484 рубля.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.