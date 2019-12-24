Фигуранта «болотного дела» Бученкова приговорили к колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам лишения свободы фигуранта уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщает Интерфакс.

Бученкова признали виновным по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

«Назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима», — заявила судья.

Отмечается, что срок отбытия будет исчисляться с момента задержания фигуранта.

В мае 2012 года согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в крупные беспорядки и столкновения с полицией. В результате пострадали десятки человек, более 400 участников акции были задержаны.