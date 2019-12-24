Фигуранта «болотного дела» Бученкова приговорили к колонии заочно

Короткая ссылка
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам лишения свободы фигуранта уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Фигуранта «болотного дела» Бученкова приговорили к колонии заочно
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. 

Бученкова признали виновным по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

«Назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима», — заявила судья.

Отмечается, что срок отбытия будет исчисляться с момента задержания фигуранта. 

В мае 2012 года согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в крупные беспорядки и столкновения с полицией. В результате пострадали десятки человек, более 400 участников акции были задержаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить