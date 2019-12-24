В МВД прошло заседание правительственной комиссии по профилактике нарушений

В МВД России прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как заявил председатель комиссии, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, защита прав граждан при оплате их труда напрямую связана с качеством жизни населения и находится в центре внимания государственных органов всех уровней.

Большую работу проводят по совершенствованию соответствующего законодательства. Значительный объём в рамках контрольно-надзорной деятельности выполняют трудовые инспекторы, которые вправе принимать решения о принудительном исполнении обязанности выплатить заработную плату.

«Благодаря принятым мерам в текущем году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере более 12 млрд рублей. Эти средства получили порядка 461 тыс. граждан. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок обеспечено возмещение ещё свыше 2,5 млрд рублей», — сказал Колокольцев.

Кроме того, участники заседания утвердили план работы комиссии на 2020 год.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Колокольцев посетил Ингушетию, где провёл совещание с руководящим составом регионального ведомства.