Из центра Севастополя вывезли авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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Специалисты МЧС по Севастополю провели обследование и вывезли из центра города немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную накануне, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Из центра Севастополя вывезли авиабомбу времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю

«Осмотр объекта специалисты производили на протяжении часа с целью определения степени его опасности. Идентифицирован взрыватель, его состояние позволяет принять решение о транспортировке боеприпаса с места обнаружения», — заявил заместитель начальника специализированного отряда главного управления МЧС по Севастополю Николай Тисельский.

По данным ведомства, в работах были задействованы шесть единиц техники и 12 человек личного состава МЧС. Также к работам были привлечены силы и средства полиции, Росгвардии.

В ближайшее время опасная находка будет уничтожена.

Ранее сообщалось, что сапёры МЧС за 2019 год обезвредили почти 60 тыс. боеприпасов времён войны.

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