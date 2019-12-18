В России за год обезвредили почти 60 тысяч боеприпасов времён войны

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Сапёры МЧС за 2019 год обезвредили в России почти 60 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В России за год обезвредили почти 60 тысяч боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 60 тыс. взрывоопасных предметов времён войны, в том числе более 5 тыс. авиабомб», — сказал собеседник.

Уточняется, что в прошлом году этот показатель составил примерно 100 тыс. боеприпасов.

По данным агентства, в этом году основная работа по разминированию велась на территории Калининградской области, в Крыму, а также в Южной Осетии.

В сентябре «Невские новости» сообщали, что в Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны.

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