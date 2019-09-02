В Калининграде обезвредили 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны

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В Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
В Калининграде обезвредили 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Боеприпасы были найдены в субботу, 31 августа, у жилого дома на Октябрьской улице. На место прибыли сапёры войсковой части №06414.

Специалисты проверили снаряды и вывезли их для утилизации.

Отмечается, что при обнаружении боеприпасов нельзя проводить самостоятельное обследование — необходимо вызвать сотрудников экстренных служб.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.

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