В Калининграде обезвредили 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Боеприпасы были найдены в субботу, 31 августа, у жилого дома на Октябрьской улице. На место прибыли сапёры войсковой части №06414.
Специалисты проверили снаряды и вывезли их для утилизации.
Отмечается, что при обнаружении боеприпасов нельзя проводить самостоятельное обследование — необходимо вызвать сотрудников экстренных служб.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.