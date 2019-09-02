В Калининграде обезвредили 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны

В Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Боеприпасы были найдены в субботу, 31 августа, у жилого дома на Октябрьской улице. На место прибыли сапёры войсковой части №06414.

Специалисты проверили снаряды и вывезли их для утилизации.

Отмечается, что при обнаружении боеприпасов нельзя проводить самостоятельное обследование — необходимо вызвать сотрудников экстренных служб.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.