Тело женщины с пакетом на голове обнаружили в Басманном районе Москвы
- РИА Новости
«Обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны», — цитирует Иванову РИА Новости.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Убийство», подозреваемый в совершении преступления — брат убитой — задержан.
Ранее следователи задержали двух жителей Москвы, подозреваемых в убийстве 53-летнего частного ювелира, тело которого было обнаружено на берегу реки Рузы в Подмосковье.