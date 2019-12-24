Тело женщины с пакетом на голове обнаружили в Басманном районе Москвы

В Басманном районе Москвы около жилых домов во вторник, 24 декабря, утром нашли тело женщины. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны», — цитирует Иванову РИА Новости.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Убийство», подозреваемый в совершении преступления — брат убитой — задержан.

Ранее следователи задержали двух жителей Москвы, подозреваемых в убийстве 53-летнего частного ювелира, тело которого было обнаружено на берегу реки Рузы в Подмосковье.