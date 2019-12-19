СК задержал двух москвичей по подозрению в убийстве ювелира

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Следователи задержали двух жителей Москвы, подозреваемых в убийстве 53-летнего частного ювелира, чьё тело обнаружили на берегу реки Рузы в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
СК задержал двух москвичей по подозрению в убийстве ювелира
  • РИА Новости

«Задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа», — заявили в ведомстве. 

По данным следствия, погибший — 53-летний частный ювелир из Одинцова. О его местонахождении родственники не знали с 24 ноября.

СК установил, что 24 ноября мужчина пришёл к своим знакомым в один из московских торговых центров, где между ними произошёл конфликт. Один из мужчин нанёс ювелиру ножевые ранения, в результате чего тот скончался. 

После этого подозреваемые, по данным СК, вынесли тело погибшего в сумке из торгового помещения и отвезли его на берег Рузы.

Продолжается расследование уголовного дело по статье об убийстве. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

13 декабря на берегу реки Рузы было обнаружено обезглавленное тело мужчины.

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