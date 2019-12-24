В Москве рассказали о низком спросе на живые ёлки

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Продавцы живых елей сообщили о низких продажах на базарах в декабре, передаёт «Газета.ru».
В Москве рассказали о низком спросе на живые ёлки
  • РИА Новости

На одном из ёлочных базаров на Юго-Востоке Москвы продавцам удалось реализовать не более 10% от завезённой продукции.

«По сравнению с прошлым годом продажи пока не столь активные: мы продали всего 15—20 елей, что на порядок ниже показателей предыдущих двух лет. Но мы ждём пика спроса после 25—26 декабря, когда основная часть горожан ринется покупать ёлки», — отметил представитель базара.

Он также предположил, что основными причинами падения спроса на новогодние деревья может быть бесснежная погода и повышение цен на ёлки.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.

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