Специалисты Роскачества проверили безопасность китайских фейерверков
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Для исследования были выбраны фейерверки десяти наиболее популярных в России китайских торговых марок.
Их проверяли по 32 показателям качества и безопасности, среди которых — стойкость пиротехники к климатическим условиям, безопасность транспортировки, восприимчивость к удару при падении изделия с разной высоты и так далее.
В итоге все проверенные фейерверки оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды.
По уровню шума ни одна салютная батарея не превысила допустимого значения.
Только в одном товаре было обнаружено небольшое несоответствие, которое касалось длительности работы фейерверка.
Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с порталом Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.