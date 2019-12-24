Эксперты рассказали о динамике цен на рынке автомобилей

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Аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России, сообщает Nation News.
Эксперты рассказали о динамике цен на рынке автомобилей
  • Reuters

В выборку попали 87 моделей массового сегмента и 75 автомобилей премиального уровня.

По данным специалистов, лидером рейтинга стабильности цен стал Hyundai Solaris. За три года этот автомобиль потерял в цене только 10%.

На втором месте — KIA Soul, который потерял 11,6% от первоначальной цены за тот же период.

В топ-5 также вошли Mazda CX-5, KIA Rio и Hyundai Creta. Их остаточная стоимость через три года составляет 87,3%, 87,2% и 86,0% соответственно.

По итогам исследования лидером в премиальном сегменте стал Volvo V40 Cross Country с 88% остаточной стоимости. Также в первую пятёрку входят Audi Q7 (83,4%), Lexus RX (81,4%), Audi TT (81,4%) и Volvo S60 Cross Country (79,7%).

Ранее URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщало о самых популярных люксовых автомобилях в России.

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