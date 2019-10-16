Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Короткая ссылка
Стали известны самые популярные люксовые автомобили в России, сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Названы самые популярные люксовые автомобили в России
  • РИА Новости

По данным экспертов, всего в стране более 13 тыс. машин из премиального сегмента.

Самой востребованной признана модель Mercedes-Maybach S-Class, наиболее бюджетная версия которой обойдётся приблизительно в 10 млн рублей.

Часто состоятельные граждане покупают машины Maserati. К примеру, Maserati Levante продают от 5,6 млн рублей, а стартовая стоимость Maserati Quattroporte составляет 6,9 млн.

Автомобили Bentley Bentayga доступны по цене от 13,7 млн рублей, Bentley Continental Flying Spur стоят около 12 млн.

Самыми дорогими на отечественном рынке названы Rolls-Royce Wraith от 19 млн рублей, Rolls-Royce Ghost от 24,2 млн и Rolls-Royce Phantom от 43 млн рублей.

Ранее Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить