Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Стали известны самые популярные люксовые автомобили в России, сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, всего в стране более 13 тыс. машин из премиального сегмента.

Самой востребованной признана модель Mercedes-Maybach S-Class, наиболее бюджетная версия которой обойдётся приблизительно в 10 млн рублей.

Часто состоятельные граждане покупают машины Maserati. К примеру, Maserati Levante продают от 5,6 млн рублей, а стартовая стоимость Maserati Quattroporte составляет 6,9 млн.

Автомобили Bentley Bentayga доступны по цене от 13,7 млн рублей, Bentley Continental Flying Spur стоят около 12 млн.

Самыми дорогими на отечественном рынке названы Rolls-Royce Wraith от 19 млн рублей, Rolls-Royce Ghost от 24,2 млн и Rolls-Royce Phantom от 43 млн рублей.

Ранее Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.