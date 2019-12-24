МВД помогает с паспортом пропавшей 16 лет назад девушке из Томска

В Красноярском крае полиция помогает с получением паспорта жительнице Томска, которая 16 лет назад, будучи подростком, потерялась и провела все эти годы в больнице в Красноярске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«В настоящее время решается вопрос по выдаче паспорта. Этот документ позволит ей передвигаться по стране», — заявили в МВД.

В управлении добавили, что на момент пропажи у девушки не было никаких документов.

При этом в региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что девушку в ближайшее время заберут домой родственники.

Ранее волонтёры сообщили, что в Красноярске нашли жительницу Томска, пропавшую в 2003 году.