Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

Жительницу Томска, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад, обнаружили в одной из больниц в Красноярске.

«Девочка пропала в 2003 году, и долгих 16 лет о её судьбе родным было ничего не известно. Всё это время девочка провела в больнице в Красноярске», — говорится в сообщении волонтёрской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что пропавшая была найдена в Красноярске в 2003 году и с тех пор 16 лет провела в психоневрологическом интернате.

29 ноября десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребёнка, который пропал в лесу Приморья.